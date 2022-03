UP Elections 2022: वाराणसी में मंत्री रवींद्र जायसवाल ने लगाया EVM में गड़बड़ी का आरोप, कही ये बात

वाराणसी. विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के सातवें और अंतिम चरण के मतदान के बीच, उत्तर प्रदेश के मंत्री रवींद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को जानबूझकर बंद रखा गया था. मालदहिया, वाराणसी (Varanasi) के एक बूथ पर मतदान में 40 मिनट की देरी. जायसवाल वाराणसी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं. वह अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ यहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में वोट डालने आए थे.

बता दें कि वाराणसी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे यूपी के मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि हम वाराणसी में सभी सीटें जीतेंगे. उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी.

UP minister Ravindra Jaiswal casts his vote at Government Girls Inter College, Maldahiya in Varanasi

Voting was delayed by around 40 mins at booth no 311 after the main power switch connected to the EVM remained off due to negligence by the polling officer here, he says. pic.twitter.com/RSTU5owbHO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 7, 2022