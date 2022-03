UP Election 2022: काशी में बोले PM मोदी- उत्तर प्रदेश के लोग 'परिवारवादी' नहीं चाहते, BJP बनाएगी सरकार

वाराणसी. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक विशाल जनसभा का संबोधित किया. पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर हमलावर अंदाज अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकारों में सिर्फ दंगे ही हुए. यूपी ने दशकों से ऐसा चुनाव नहीं देखा है जहां विकास कार्य के आधार पर वोट मांगा जा रहा है. उत्तर प्रदेश के लोग, यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि यह 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरी आखिरी जनसभा है. बीजेपी ने यूपी का विकास किया है. बीजेपी को जिताएं.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं कल काशी में जनता-जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था. मैंने कल जो दृश्य बनारस में देखा, बच्चे-बूढ़े-गरीब-अमीर, हर कोई जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है, जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होती है! इससे बड़ी पूंजी क्या होती है! सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के खजुरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, इस चुनाव में भी मैं जहां-जहां गया हूं, वहां-वहां माताओं-बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है वो एक प्रकार से माताएं-बहनें मेरा रक्षा कवच बनी हुई हैं.

हमारी बहन- बेटियों की रक्षा-सुरक्षा पहले भी डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी. उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा. 10 मार्च के बाद गरीब को गैस कनेक्शन देने का काम और तेज होगा. 10 मार्च के बाद रोजगार देने का काम और तेज होगा. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे ये जो विरोधी लोग हैं उनसे कभी आपने एक बार भी सुना कि अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, देश में बनी चीजों को बढ़ावा दो? अगर ये आपके मित्र होते तो ये आपकी बनी चीजों को बेचने के लिए बोलते की नहीं?

