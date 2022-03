UP Chunav 2022: पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, भगवा रंग में डूबी काशी

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव (PM Narendra Modis) के सातवें चरण के मतदान से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं. इस दौरान हर तरफ जबरदस्‍त भीड़ दिखाई दे रही है. इस वक्‍त मोदी-मोदी, हर हर महादेव और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के बीच 3.1 किलोमीटर लंबा रोड शो चल रहा है. इस दौरान रोड के दोनों तरफ महिलाएं और युवा खड़े नजर आ रहे हैं. वहीं, पीएम कभी हाथ हिलाकर और कभी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्‍वीकार कर रहे हैं.

वहीं, रोड शो में शामिल एक व्यक्ति ने बताया ने न्‍यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि मैं उनके (पीएम) यहां आने से बहुत खुश हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूरे इतिहास को बदल दिया है. उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं हो सकता है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi’s roadshow as a part of campaigning for the last phase of Uttar Pradesh Assembly elections, in Varanasi, draws huge crowds of people

Last phase of polling in Uttar Pradesh Assembly elections is on 7th March. pic.twitter.com/LsNFkwqmPI

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 4, 2022