UP में भी वीकेंड कर्फ्यू? ओमिक्रॉन खतरे के बीच UP में बढ़ सकती हैं पाबंदियां, जानें क्या-क्या हो सकता है बंद

UP चुनाव से पहले लखनऊ में भयंकर कोरोना विस्फोट, मेदांता के 40 स्टाफ पॉजिटिव

अखिलेश के एक और करीबी पर एक्शन, जूता कारोबारी मन्नू के घर IT रेड, यह है आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे और कोरोना वायरस (Corona in UP) के बढ़ते मामलों को देखते हुए और भी पाबंदियां बढ़ सकती हैं. चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना फिर सिर उठा रहा है, ऐसे में इसकी भयावह रफ्तार को देखते हुए फिर से सख्ती बढ़ेगी. माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम और पार्क बंद हो सकते हैं. हांलांकि, इस पर आज की अहम बैठक (CM Yygi Meeting on Corona) में फैसला हो जाएगा. इतना ही नहीं, दिल्ली और पंजाब में वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है.

आज उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अहम बैठक है. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति की समीक्षा करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम और पार्क आदि के बंद होने का ऐलान कर सकते हैं. इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को भी बढ़ाया जा सकता है. आज शाम 6.30 बैज ही यह बैठक है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से कोरोना पैरा पसारने लगा है, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान हो सकता है. मगर क्योंकि वीकेंड पर ही पीएम मोदी की चुनावी रैली है, ऐसे में कोई भी देखने वाली बात होगी कि वीकेंड कर्फ्यू को लेकर योगी सरकार का आखिरी फैसला क्या होता है. फिलहाल, यूपी में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक ही नाइट कर्फ्यू है. मगर आज की बैठक के बाद इसकी अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है. आज शाम को होने वाली बैठक में नीचे दिए गए बिंदुओ पर विचार पर सहमति बन सकती है.

किन-किन पर बढ़ेगी पाबंदी

-जू और स्मारक स्थल पर पाबंदी

-सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल पर पाबंदी

-धार्मिक स्थलों पर पाबंदी

-शैक्षनिक संस्थानों पर पाबंदी

-अस्पताल में सामान्य ओपीडी पर बैन

गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के प्रसार को देखते हुए यूपी की योगी सरकार अलर्ट मोड पर है. राज्य में कोरोना तबाही न मचाए, इसलिए ही उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से ही यहां नाइट कर्फ्यू लागू है. इसके अलावा शादी समारोहों में भी मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है. फिलहाल, यूपी में कोरोना का विस्फोट जारी है. आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एक साथ करीब 40 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

बीते 24 घंटे में कोरोना के ग्राफ

दरअसल, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार डराने लगी है. उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 572 नए मामले सामने आए हैं. राहत की बात बस यही है कि 24 घंटे के दौरान एक भी मौत की सूचना नहीं है. वहीं, इस दौरान 34 लोग डिस्चार्ज हुए हैं. इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 2,261 है. इससे पहले रविवार को 552 नये केस मिले थे. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में सर्वाधिक 130, गौतमबुद्धनगर में 101, लखनऊ में 86, मेरठ में 49 और आगरा में 33 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जबकि एक जनवरी को गाजियाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85, गौतमबुद्धनगर में 61, लखनऊ में 58, मेरठ में 48 और आगरा में उपचाराधीन मरीजों की संख्या छह थी. सोमवार को जहां राज्य में 2,261 उपचाराधीन मरीज हैं वहीं एक जनवरी को उपचाराधीन मरीजों की संख्या सिर्फ 1,211 थी.

रिपोर्ट: अमित सिंह, अनामिका सिंह

Tags: Corona curfew, UP news, Uttar pradesh news