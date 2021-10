मिलिए दून स्कूल के पूर्व छात्रों से, अलुमनाई के बीच खेलों का आयोजन कर जरूरतमंदों की करते है मदद

देहरादून स्थित दून स्कूल के पूर्व छात्र अपने अलुमनाई के साथ मिलकर जरूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं. ये सभी पूर्व छात्र साल में कई खेलो का आयोजन करते है और उस खेल में जो भी पैसा आता है वो उन्हे जरूरतमंदों को दान में देते है.देश-विदेश में हजारों दून स्कूल के छात्र है वो सब साल में कभी न कभी इस खेल में हिस्सा लेते है और देश के विकास में मदद करते हैं.दून स्कूल से पढ़कर निकले हुए छात्रों ने अपनी अंतराष्ट्रीय स्तर की एक संस्था बनाई हुई है, जिसका नाम The Doon school old boys society है. इस सोसायटी में देश विदेश में हजारों सफल छात्र जुड़े हुए है. इसके सदस्य रघुवेंद्र सिंह बताते हैं कि हम The Doon school old boys society के तहत हर साल दर्जनों मैच का आयोजन देश के अलग अलग स्थानों पर करते है. कभी वो स्पॉन्सर होते है तो कभी खुद से ही हम लोग पैसे इकठ्ठा करके खेलते हैं.जो भी टीम मैच में पुरुस्कार राशि जीतने के बाद उसे वह लोग जरूरत मंद संस्था, अस्पताल को दान दे देते है. रघुवेंद्र सिंह कहते हैं कि Corona के दौरान जब लोग इलाज और अन्य संसाधनों के बिना डेथ हो रही थी तो उस दौरान हमने कई राज्यों में लोगों की मदद की. हमारा ये मानना है कि देश के विषम परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी नागरिक के रूप में अधिक बढ़ जाती है.

देश के कोने कोने में पहुंचते हैं हमारे लोग

The Doon school old boys society एक ऐसी संस्था है जिसमें चालीस 50 साल पहले पासआउट लोग भी मेंबर है. इसके सचिव आशुतोष गोयल बताते हैं कि हमने देश में अपने अलुमनाई का क्लस्टर बांट रखा है, जैसे दिल्ली क्षेत्र एक अलग क्लस्टर है. इसके क्षेत्र में जो भी काम होता है वो इस क्षेत्र का क्लस्टर हेड संभालेगा. हम हर किसी से पैसे भी नहीं लेते हम खुद ही आपस में सारा मैनेज करते हैं.

(रिपोर्ट– आदित्य कुमार)