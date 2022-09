अंकिता भंडारी हत्याकांड: अंतिम संस्कार करने से परिजनों का इनकार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने की मांग

ऋषिकेश: अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़े घटनाक्रम में, मृतक के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रशासन से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने की मांग की थी. प्रशासन ने अंकिता के परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे पीएम रिपोर्ट के बिना शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े रहे. अंकिता भंडारी के भाई अजय सिंह भंडारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘जब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जाती, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. हमने उसकी अस्थायी रिपोर्ट में देखा कि उसे पीटा गया और नहर में फेंक दिया गया. लेकिन हम अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.’

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रभारी डीआईजी पीआर देवी ने एएनआई से कहा कि हमने रिजाॅर्ट के हर कर्मचारी को थाने बुलाया है…सबके बयान लेंगे. हम रिजॉर्ट की पृष्ठभूमि का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं. अंकिता के व्हाट्सएप चैट्स की भी जांच की जा रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें अंकिता अपने दोस्त से कह रही है कि रिजॉर्ट का मालिक उस पर मेहमानों को ‘विशेष सेवा’ देने का दबाव बना रहा है. वनतारा रिजॉर्ट में स्पा ट्रीटमेंट देने के नाम पर ‘अतिरिक्त सेवा’ देने की बात चल रही है.

We have called every employee in the resort to the police station; will take everyone’s statements. We’re running a full background analysis on the resort: DIG PR Devi, SIT In-charge of #AnkitaBhandari murder case

Ankita’s WhatsApp chats that have surfaced are also being probed. pic.twitter.com/bCs2p2x598

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 25, 2022