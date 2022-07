Bageshwar: अचानक सरयू में कूदी लड़की, तो बचाने चाची ने भी लगाई छलांग, लड़की का शव मिला पर चाची 48 घंटे से गायब

रिपोर्ट – सुष्मिता थापा

बागेश्वर/देहरादून. सरयू नदी में दो दिन पहले बह गई एक युवती का शव ​बरामद कर लिया गया है जबकि उसकी चाची का कुछ पता नहीं लगा है, जो नदी में बह गई थी. एसडीआरएफ, पुलिस और फायर की टीमें लगातार सरयू नदी में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं. इधर, युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस कहानी के साथ ही आप वो तस्वीरें भी यहां देख सकते हैं, जिनमें गंगा नदी के बहाव में डूब रहे लोगों को पुलिस जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बचा लिया.

बागेश्वर ज़िले में सरयू नदी में बीते रविवार को दो महिलाएं बह गई थीं, जिनमें से 25 वर्षीय ज्योति पांडे का शव सोमवार की शाम सरयू नदी से पुलिस ने बरामद कर लिया. हालांकि युवती की 42 वर्षीय चाची जीवंती देवी का अभी तक पता नहीं चला है और परिजन भी किसी सूचना का इंतज़ार कर रहे हैं. चाची भतीजी के नदी में कूदने का यह मामला लगातार इलाज करवा रही एक युवती की मानसिक परेशानी की हालत में खुदकुशी की कोशिश का बताया जा रहा है.

रविवार की दोपहर स्यालडोबा निवासी जीवंती देवी अपनी भतीजी ज्योति के साथ बाज़ार गई थीं. बताया जा रहा है कि ज्योति दिल्ली में रहती थी और पिछले कुछ दिनों से वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परेशान थी. काफी इलाज के बाद भी वह सही नहीं हो रही थी इसलिए झाड़ फूंक के लिए चाची के घर पहुंची थी. जब दोनों चाची भतीजी साथ में बाजार गईं, तो ज्योति ने विकास भवन मार्ग पर चौरासी के पास से सरयू नदी में छलांग लगा दी.

ज्योति को नदी में बहता देख जीवंती ने घबराकर शोर मचाकर मदद मांगी, लेकिन इलाका सुनसान होने के कारण कोई मददगार मिला नहीं. तब जीवंती ने खुद भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज प्रवाह में वह भी बह गईं. सूचना भिटालगांव निवासी डायट प्रवक्ता एस रावत ने पुलिस को दी. इसके साथ सर्च अभियान शुरू हुआ और दोनों महिलाओं के परिजन व ग्रामीण भी मौके पर खोजबीन करते दिखे.

मेरे साथी, उत्तराखण्ड की शान!

आज एक बार फिर अपनी जान की परवाह किये बिना हमारी @uttarakhandcops के जांबाज़ों ने गंगाजी के तेज़ बहाव में बह रहे 2 युवकों की जान बचायी।

बहुत शाबाशी हमारे #UKPoliceHeroes सनी कुमार विक्रांत व अतुल सैनी के लिए.. proud of you both!@IPS_Association pic.twitter.com/y4gBGCxrf6

— Ashok Kumar IPS (@AshokKumar_IPS) July 16, 2022