चमोली. उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों में भारी बारिश के चलते मुश्किल हालात बनने का दौर शुरू हो चुका है. चमोली ज़िले के गुलाबकोटी और कौड़िया के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है. समाचार एजेंसी ने बताया कि भारी बारिश के चलते हुई भूस्खलन की घटना के कारण हाईवे ठप हो गया है. यह भी खबर है कि चमोली ज़िले में लगातार बारिश हो रही है. उधर, मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को तीन ज़िलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है.



मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में आज यानी शुक्रवार को बेहद भारी बारिश की संभावना जताते हुए चमोली, बागेश्वर, उधमसिंह नगर ज़िलों में भारी बारिश के आसार होने की बात कही थी. मौसम विभाग ने इन ज़िलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था. एएनआई ने अपने ट्वीट में बताया कि चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है और वहां मलबा हटाए जाने की कवायद की जा रही है.



Uttarakhand: Badrinath National Highway blocked in Gulabkoti and Kaudia of Chamoli district due to heavy rain and landslide. Chamoli district is receiving incessant rainfall. pic.twitter.com/VWdZEZfZxE