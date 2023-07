सोनिया मिश्रा/चमोली. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को सशक्त करने के लिए चमोली ज़िले में चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. साथ ही ज़िले को स्कॉच अवार्ड भी दिया गया है. जिला विकास अधिकारी डॉ महेश कुमार ने 24 मई को Skoch Award Nominee के अंतर्गत Skill Development of self Help groups के कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया. जिसमें सभी निर्णायक मंडल (जज) ने चमोली ज़िले में भोजपत्र लेखन, लैंटाना से फर्नीचर निर्माण, फल संरक्षण (तिमले का अचार) बद्री भवन निर्माण, जैसे आजीविका संवर्धन की गतिविधियों की सराहना की. जिसके बाद आजीविका संवर्धन कार्यों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ओपन वोटिंग हुई. फिर चमोली ज़िले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया.

ज़िले में आजीविका को बढ़ाने के लिए किए गए प्रमुख काम



1. एनआरएलएम समूह के 35 सदस्यों को ईटीसी गोपेश्वर में 15 दिवसीय लैन्टाना से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया. जिसमें लैन्टाना से चियर, डस्टबिन और अन्य सामग्री तैयार की जा रही है. इसके अन्तर्गत वन विभाग द्वारा रूद्रनाथ यात्रा मार्ग पर लैन्टाना से बने 100 डस्टबिन लगाने का आर्डर मिला. इससे समूह सदस्यों को लैन्टाना से तैयार उत्पादों की बिक्री से 65000 रुपए की आय अर्जित हुई.

2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीमांत गांव माणा भ्रमण के दौरान एनआरएलएम के समूह सदस्यों ने प्रधानमंत्री को भोजपत्र पर तैयार सोविनियर और भोजपत्र की माला भेंट की थी. प्रधानमंत्री ने इस काम के लिए भोटिया जनजाति की महिलाओं की सराहना की. जिसके बाद ज़िले में महिलाओं को भोजपत्र लेखन का प्रशिक्षण दिया गया. जिसके बाद समूह सदस्यों द्वारा भोजपत्र सोविनियर बेचकर अभी तक करीब 89500 की आय अर्जित कर ली है.

3. श्री बद्रीनाथ प्रसाद निर्माण के अन्तर्गत समूह सदस्यों द्वारा चौलाई के लड्डू, गुलाब जल, चूली का तेल, हर्बल धूप, बद्री गाय का घी, बद्री तुलसी और स्थानीय उत्पाद कैनोपी के माध्यम से विपणन किए जा रहे हैं. जनपद में इस साल समूह सदस्यों द्वारा इन उत्पादों के विपणन से 11 लाख 72 हजार 055 रुपये का व्यवसाय किया गया.

4. चमोली में एनआरएलएम समूह सदस्यों द्वारा फल संरक्षण के अन्तर्गत माल्टे का जूस, ऑवले का जूस, बेल का जूस, बुराश का जूस सेब का जूस, और विभिन्न प्रकार के जैम तैयार किए जा रहे हैं. साथ ही पहाड़ी अंजीर (तिमला) का अचार और फल संरक्षण सामाग्री समूह सदस्यों तैयार की जा रही है, जिसे हिमान्या और नैचुरल पहाड़ी के ब्रॉन्ड से बेचा जा रहा है जिससे समूह को अच्छी आजीविका अर्जित हो रही है.

5. विकासखंड दशोली के अन्तर्गत एनआरएलएम समूह सदस्यों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित वैजयंती माला तैयार की जा रही है. वैजयंती माला का यात्रा मार्ग पर विपणन से समूह सदस्यों को करीब 60 हजार आय अर्जित हुई है.

6. विकास खण्ड थराली के अन्तर्गत मंडुवे के बिस्कुट निर्माण की यूनिट स्थापित है. जिसमें एनआरएलएम के समूह सदस्यों द्वारा मंडुवे के बिस्कुट और बेकरी के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिससे समूह के लोगों की आजीविका बढ़ रही है.

अतः जिले में किए गए इन सभी कामों की वजह से ही ज़िले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला है.

