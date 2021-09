चमोली की ट्राउट फिश की जबरदस्त डिमांड, जानिए क्यों खास है ये मछली?

चमोली. उत्तराखंड में पहाड़ लगातार खतरनाक और डरावने बने हुए हैं. ऋषिकेश से श्रीनगर के हाईवे के बाद अब चमोली ज़िले में एक पहाड़ के टूटकर हाईवे पर गिरने का वीडियो सामने आ रहा है. इस बार चमोली के जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले नेशनल हाईवे पर पहाड़ भराभराकर सड़क पर गिरने का दृश्य काफी खौफनाक है, हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस हाईवे पर आवागमन प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी होनी ही है.

हिमालचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से जानलेवा हादसे के बाद उत्तराखंड के चमोली में एक पहाड़ के बड़े हिस्से का भरभराकर गिर जाना पहाड़ी इलाकों में बड़ी आपदा का संकेत देता हुआ लग रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई ने गुरुवार शाम को कैप्चर किया गया एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हाईवे के पास भूस्खलन की खौकनाक तस्वीर दिखी है. हाईवे पर जिस जगह यह हादसा हुआ है, वह थाइंग जैसे कुछ गांवों के साथ संपर्क जुड़ने के लिहाज़ से अहम है.

#WATCH | Uttarakhand: A landslide occurred near the motorway, close to Joshimath-Badrinath National Highway, that connects Thaing village in Chamoli district. Visual from last evening. pic.twitter.com/o9AodVKwvG

— ANI (@ANI) August 13, 2021