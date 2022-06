Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ में बारिश ने बढ़ाई ठंड, कई जगह बर्फबारी

नितिन सेमवाल

चमोली. उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. खासकर चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी समेत कई पहाड़ी इलाकों में शनिवार को अचानक मौसम बदला और दोपहर के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बागवानी और खेती करने वाले किसानों को भी बड़ी राहत मिली है. दरअसल पहाड़ों में पिछले एक महीने से सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई थी,लेकिन इंद्रदेव के बरसते ही पहाड़वासियों को सूखे से राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रविवार और सोमवार को भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा.

वहीं, मौसम बदलते ही बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. हालांकि चारधाम यात्रा पूरे जोरशोर से चल रही है और तीर्थयात्री लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे है, लेकिन बारिश ने बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर लोगों को ठंड से बेहाल कर दिया है. यही नहीं, आज केदारनाथ धाम में बारिश के कारण हेलीकॉप्टर सेवा को श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया गया है.

#WATCH | Pilgrims enjoy snowfall near Uttarakhand’s Gurudwara Hemkund Sahib

Citing bad weather, Hemkund Sahib Gurdwara management has appealed to the pilgrims to return to Govindghat, Ghangaria pic.twitter.com/QqPOtbPGNa

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 18, 2022