VIDEO: माणा के 'सरस मेले' में शामिल हुए PM मोदी, देखिए इस खास अंदाज में लोगों से की बात

चमोली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं. अपनी इस यात्रा के दौरान वह शुक्रवार सुबह 8:20 बजे के करीब केदारनाथ धाम पहुंचे. बद्रीनाथ धाम में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव माणा के लिए रवाना हुए. माणा में वह सरस मेले में शामिल हुए. जहां उन्होंने लोकल उत्पाद के साथ-साथ स्थानीय संभावनाओं का भी जायजा लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री अपने खास अंदाज में मेले में दुकान लगाने वालों से बात कर रहे हैं. पीएम का यह वीडियो ANI ने ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो में प्रधानमंत्री मेले में लगी दुकानों पर उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं. इससे पहले लोगों ने पीएम का स्वागत रम्माण और पौणा नृत्य के साथ किया. प्रधानमंत्री को देखकर लोग काफी उत्साह में दिखे. मालूम हो कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कुछ सवाल भी तैयार किये थे. गांव के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहले से ही खास तैयारियों में जुटे थे.

#WATCH | PM Modi attends ‘Saras Mela’ in Mana village of Chamoli district during his visit to Uttarakhand today.

