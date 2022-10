रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों संग मनाया दशहरा, चमोली में की 'शस्त्र पूजा'

उत्‍तराखंड. आज पूरे देश में व‍िजयदशमी (Vijayadashami) का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. ‘बुराई पर अच्‍छाई की जीत’ के प्रतीक इस पर्व के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ स‍िंह उत्‍तराखंड के चमोली पहुंचे. यहां उन्होंने जवानों के साथ शस्‍त्र पूजा की और मंत्रोच्‍चारण के साथ शस्‍त्र को टीका लगाकर फूलमाला चढ़ाया. राजनाथ स‍िंह के औली मिलिट्री स्टेशन पर उपस्‍थ‍ित होने पर पूरा स्‍टेशन देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा. जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने देशभक्‍त‍ि के गीत ‘ऐ वतन तेरे लिए’ को पेश क‍िया.

बता दें कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. वह मंगलवार शाम को देहरादून में सैनिकों के साथ ‘बड़ा खाना’ खायेंगे. औली में जवानों के साथ दशहरा के बाद रक्षामंत्री बद्रीनाथ धाम में पूजा-अर्चना करेंगे. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी करने को मंजूरी दे दी है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. दशहरा समारोह से पहले इस छावनी का नाम बदला गया है. भाषा के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, ‘‘ फैजाबाद छावनी अब अयोध्या छावनी के नाम से जाना जाएगा.’’

बता दें कि दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसे देवी दुर्गा और भगवान श्रीराम से जोड़कर देखा जाता है. ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस से लगातार नौ दिनों तक युद्ध करके दशहरे के दिन ही उसका वध किया था. इसीलिए नवरात्रि के नौ दिनों के बाद दसवें दिन को नौ शक्ति के विजय-दिवस के रूप में विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है.

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh performs ‘Shastra Pooja’ at Auli Military Station in Chamoli, Uttarakhand on the occasion of #Vijayadashami2022

