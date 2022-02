VIDEO देखें: चीन बॉर्डर पर भारतीय जवानों के हौसले बुलंद, कैसे ठंड को मात दे रहा है ARMY का जज़्बा!

चमोली. उत्तराखंड में इस साल कड़ाके की ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन चीन बॉर्डर से सटे इलाकों में सेना इसके बावजूद पूरी मुस्तैदी से तैनात रही है. एक ताज़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें उत्तराखंड के सीमांत ज़िले चमोली में भारतीय सेना के जवान भारी बर्फ के बावजूद गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारी बर्फबारी के चलते इस बार उत्तराखंड के सीमाई इलाकों में हालात काफी कठिन रहे हैं. आर्मी के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर नज़र रखने के लिए गश्त कर रहे जवान स्कीइंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का उपयोग भी कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने स्कीइंग के इस्तेमाल की बात कहते हुए बताया कि इसकी मदद से बर्फीले इलाकों में पैट्रोलिंग करना आसान भी हो जाता है और तेज़ी से भी गश्त हो जाती है. भारतीय आर्मी के अफसरों के मुताबिक जवानों को स्कीइंग के लिए खास ट्रेनिंग दी जा चुकी है ताकि वो ऐसे बर्फीले इलाकों में सेना के पैट्रोलिंग ऑपरेशनों को कुशलता से अंजाम दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बनाने के लिए कम से कम समय लें.

#WATCH Chamoli, Uttarakhand | Indian Army troops carrying out patrolling in heavy snow along the border with China

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/fUtcVNgbuU

