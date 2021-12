Snowfall in Uttarakhand: बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीति वैली ने ओढ़ी बर्फ की चादर, VIDEO में देखें हुस्न पहाड़ों का

चमोली/देहरादून. उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी हिमपात होने से जहां पहाड़ों में लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं वहीं, निचले इलाकों में भी पारा गिर गया है और कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. बीते शुक्रवार को पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई. नीति वैली के साथ ही, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम और इनके ट्रैक्स पर बर्फ​ गिरने की खबरें आईं. बताया जा रहा है कि केदारनाथ में तो इतनी बर्फबारी हो गई है कि वहां चल रहे विकास और निर्माण कार्य रोकने पड़ गए हैं. इसी तरह बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के तहत जो काम चल रहे थे, उन्हें फिलहाल बंद किया जा रहा है.

पिथौरागढ़ और चमोली ज़िलों के पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों पर पिछले दो दिनों से ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है. न्यूज़18 ने आपको वीडियो के ज़रिये बताया था कि नीति वैली में ​ऋषिगंगा नदी की धाराओं और झरनों में कैसे पानी के जमने तक की स्थिति बन चुकी है. अब आपको नीति वैली के बम्पा गांव में हुई भारी बर्फबारी का वीडियो दिखाते हैं, जो शुक्रवार रात समाचार एजेंसी एएनआई ने जारी किया.

बद्रीनाथ के साथ ही, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी बर्फबारी का दौर जारी है. खबरों की मानें तो केदारनाथ में तो 8 इंच तक बर्फ जम चुकी है, जबकि बद्रीनाथ में 5 इंच हिमपात हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक कम से कम 7 दिसंबर तक बर्फबारी इसी तरह जारी रहेगी. एएनआई का जारी किया हुआ बद्रीनाथ का एक और वीडियो देखिए, जिसमें बद्री विशाल धाम बर्फ की चादर ओढ़े नज़र आ रहा है.

