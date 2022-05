चंपावत उपचुनाव: 72 घंटे पहले भारत-नेपाल सीमा सील, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा

देहरादून. चंपावत उपचुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी चरम पर है. इस सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की चुनावी परीक्षा है. मतदान को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है. चम्पावत जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि 31 मई को मतदान के चलते टनकपुर बारमदेव नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है जो 1 जून को खुलेगा.

31 मई को चम्पावत विधान सभा के लिए होने वाले उपचुनाव को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए भारत-नेपाल सीमा को 72 घंटे पहले सील किया गया है. पड़ोसी देश नेपाल से निर्वाचन के दिन आवश्यक सहयोग मांगा गया है. जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सुरक्षा को देखते हुए 72 घंटे पहले भारत-नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है. मतदान सम्पन्न होने के बाद 1 जून को इसे खोल दिया जाएगा.

Uttarakhand | Indo-Nepal border has been sealed in view of Champawat by-election. Voting to be held on May 31, due to which Tanakpur Baramdev Nepal border has been sealed. It will be opened on June 1: Champawat District Administration pic.twitter.com/CkafDuB7Ji

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 28, 2022