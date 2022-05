चंपावत उपचुनाव: वोटिंग कल, बाइक चलाकर जनता के बीच पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी-देखें वीडियो

देहरादून. उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार थमने के बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी जनता को आकर्षित करने में लगे हैं. यहां 31 मई मंगलवार को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी. इसके ठीक पहले चंपावत उपचुनाव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बाइक पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे. उल्लेखननीय है कि इस सीट पर सीएम का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है. इसी को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है.

उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट पर ही हो रहा है. ये सीट बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. असल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे. इसके बाद पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम तो बन गए, लेकिन उन्हें विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था. इसके बाद उनके लिए चंपावत सीट खाली की गई.

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami was seen riding a bike and urging people to vote tomorrow in the Champawat by-election pic.twitter.com/iQBfcASiL3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 30, 2022