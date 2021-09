देहरादून-ऋषिकेश पर बना अल्टरनैटिव रूट 24 घंटे में तबाह, VIDEO देखें कैसे बारिश में बह गया

देहरादून. उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर करीब दो हफ्ते पहले जो पुल टूट गया था, उसके विकल्प के तौर पर प्रशासन ने एक और रास्ता बनवाया था ताकि छोटे वाहनों और लोगों को सहूलियत हो सके, लेकिन सोमवार रात हुई भारी बारिश के चलते यह वै​कल्पिक रूट भी नहीं टिक सका. उफान पर आई नदी के बहाव में यह भी बहता हुआ एक वीडियो में दिखाई दिया, जिससे अब फिर लोगों की समस्या जस की तस हो गई है.

जाखण नदी पर बना 57 साल पुराना ब्रिज 27 अगस्त को तब ढह गया था, जब उत्तराखंड के अन्य इलाकों समेत देहरादून में भी तेज़ बारिश के चलते सड़कें और पुल ध्वस्त हुए थे. इस पुल में कई वाहन फंसकर नदी में बहने की खबरें और वीडियो सामने आए थे. अब एक ताज़ा वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने जारी किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि देहरादून-रानीपोखरी-ऋषिकेश हाईवे पर बनाया गया वैकल्पिक रूट भी बारिश से ढह गया है.

#WATCH | Uttarakhand: An alternative route on Dehradun-Ranipokhari-Rishikesh highway created to facilitate movement of people & small vehicles was swept away due to heavy rains last night.

The route was created after parts of a bridge over Jakhan river collapsed on August 27. pic.twitter.com/9HdwZVVLtV

— ANI (@ANI) September 7, 2021