BJP Candidates list: 15 ब्राह्मण, 5 महिला और 3 बनिया उम्मीदवार, जानें उत्तराखंड में BJP कैंडिडेट लिस्ट की खास बातें

राजीव कुमार तिवारी

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand Elections 2022) में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ( Uttarakhand BJP Candidates List 2022) जारी कर दी है. भाजपा द्वारा कैंडिडेट लिस्ट जारी होते ही इस पर से सस्पेंस खत्म हो गया कि कौन विधानसभा कहां से लड़ेगा और कौन नहीं. एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 59 उम्मीदवारों (BJP Candidates list For Uttarakhand Chunav) का ऐलान किया. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी चुनाव लड़ेंगे. इस लिस्ट में भाजपा ने जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा है. इतना ही नहीं, भाजपा ने 10 विधायक का टिकट काट दिया है.

भाजपा की पहली लिस्ट में 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, जिसमें 5 महिला, 15 ब्राह्मण और 3 बनिया समुदाय से कैंडिडेट है. सीएम पुष्कर धामी जहां खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से अपनी किस्मत आजमाएंगे. बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहली लिस्ट की.

भाजपा की पूरी कैंडिडेट लिस्ट

#UttarakhandElections2022 |

BJP announces names of candidates for 59 out of the total 70 seats.

CM Pushkar Singh Dhami to contest from Khatima pic.twitter.com/tkhcuIclwj

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 20, 2022