चंपावत में पुल बहा, अल्मोड़ा में सड़क-बिजली-संचार ठप... PM मोदी ने CM धामी से जाने बेहाल उत्तराखंड के हाल

देहरादून. उत्तराखंड में करीब तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य की स्थितियों के बारे में जाना. इधर, चंपावत में एक नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया. वहीं, अल्मोड़ा ज़िले में तीन दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. अन्य ज़िलों से यहां का संपर्क कट गया है. भिकियासैँण तहसील के भतरौजखान में एक मकान टूटने से एक व्यक्ति सहित तीन लोग दब गए, जिनमें से दो बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है. अल्मोड़ा तहसील के हीराडुगरी में एक मकान गिरने से एक किशौरी की मौत की खबर है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राज्य में तबाही की बारिश के चलते बन रहे हालात का जायज़ा लेने के लिए पीएम मोदी ने सीएम धामी और केंद्र में उत्तराखंड से मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की. इससे पहले सीएम धामी ने तमाम अधिकारियों की सोमवार को बैठक लेकर पूरे हालात जाने थे और ज़रूरी निर्देश दिए थे. उत्तराखंड में बारिश से बन रहे हालात के बारे में न्यूज़18 लगातार आपको अपडेट कर रहा है. ताज़ा खबरें चंपावत और अल्मोड़ा से आ रही हैं, जहां बारिश के कहर की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

#WATCH | An under construction bridge, over a raging Chalthi River in Champawat, washed away due to rise in the water level caused by incessant rainfall in parts of Uttarakhand. pic.twitter.com/AaLBdClIwe

— ANI (@ANI) October 19, 2021