चारधाम यात्रा: उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, MP के पन्ना के 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस खाई में गिरी, 22 की मौत

देहरादून/भोपाल. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आयी है. दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी के डामटा के पास खाई में गिर गई. इस घटना में 22 लोगों की मौत हुई है. वहीं, छह घायलों को अस्‍पताल भिजवाया है. स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं. वहीं, मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है. यह सभी लोग चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आए थे और यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे थे.

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ट्वीट किया, ‘ उत्तरकाशी के पुरौला में डामटा के पास एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान एवं परिजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें. साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. सूचना के प्राप्त होते ही जिला प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है. ‘

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुःखद है. इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी से बात की है. स्थानीय प्रशासन व SDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है. जबकि एनडीआरएफ भी शीघ्र वहां पहुंच रही है.

पीएम मोदी ने जताया शोक

पीएम मोदी ने घटना को लेकर शोक जताया है. पीएमओ ने ट्वीट किया, ‘उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है. इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं. राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव सहायता में जुटा है.’

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है.

#WATCH | Uttarakhand: Visuals from the gorge in Uttarkashi district where a bus carrying 28 pilgrims fell down. 22 pilgrims have died & 6 people have been injured. Local administration & SDRF teams engaged in rescue work; NDRF team rushing to spot. pic.twitter.com/g0KDBRdDMe

