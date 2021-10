Char Dham Yatra : भारी बर्फबारी पर यात्रा जारी, रास्तों से हटाई जा रही बर्फ तो CM धामी ले रहे पल-पल अपडेट

देहरादून. केदारनाथ समेत बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में मौसम करवट ले चुका है और कई जगह बर्फ गिरने के बावजूद श्रद्धालु चार धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. उत्तराखंड के देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि बर्फबारी के बावजूद चार धाम यात्रा उत्साह के साथ जारी है. इस साल देर से 18 सितंबर से शुरू हो सकी चार धाम यात्रा में करीब सवा दो लाख श्रद्धालुओं के अब तक पहुंचने की खबरें आ चुकी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंचे हैं. केदारनाथ धाम के पास बर्फबारी से प्रभावित रास्तों को खुलवाने की कवायद भी चल रही है. वहीं, बद्रीनाथ के पहुंच मार्ग को भी सुचारू किए जाने की कोशिशें जारी हैं.

उत्तराखंड में तीर्थों के संबंध में व्यवस्थाएं देखने वाले देवस्थानम बोर्ड ने बर्फबारी के बावजूद सोमवार को चार धाम यात्रा के जारी रहने की सूचना देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम के रास्तों पर जमी बर्फ को हटवाया जा रहा है. इस बारे में एएनआई ने ट्वीट किए और इससे पहले एक पोस्ट में रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित केदारनाथ में बर्फबारी से तापमान कम हो जाने की बात भी कही गई.

