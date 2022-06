चारधाम यात्राः न बारिश रोक सकी न तूफान, अब तक उत्तराखंड पहुंचे 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु

देहरादून. कोरोना के चलते दो साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. खराब मौसम और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है. 8 मई से लेकर अब तक 21,21,392 श्रद्धालु चार धाम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. इनमें से 7,39,752 बद्रीनाथ, 7,14,766 श्रद्धालु 6 मई से लेकर अब तक केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं. इनमें से करीब 71,965 लोग ऐसे भी थे जो हेलिकॉप्टर से केदारनाथ तक पहुंचे थे.

वहीं गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर अब तक 3,78,539 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं. यहां पर श्रद्धालुओं का आना 3 मई से ही शुरू हो गया था. उधर यमनोत्री धाम में अभी तक 2,88,335 श्रद्धालु इस दौरान पहुंच चके हैं. गंगोत्री यमनोत्री के कुल श्रद्धालुओं की बात की जाए तो यहां अभी तक 6,66,874 लोग दर्शन कर चुके हैं.

Till date, 21,21, 392 pilgrims have reached Uttarakhand for Chardham Darshan. 7,39,752 pilgrims have reached the shrine from May 8th till date. 7,14,766 pilgrims have reached Kedarnath from May 6th till date. This also includes 71,965 pilgrims who arrived by helicopter. (1/2) pic.twitter.com/czBWTpZmUu

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 16, 2022