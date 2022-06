Uttrakhand Politics: धामी ने उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली

देहरादून. चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के दस दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यहां उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने धामी को मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों, विधायकों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति में विधानसभा सभागार में पद की शपथ दिलाई.

गौरतलब है कि सीएम पुष्कर धामी ने 3 जून को चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी. मंगलवार को राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली.

शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए, धामी ने चंपावत के लोगों को इतना बड़ा जनादेश देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके जैसे पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर दिया.

I will try my best to achieve the task & responsibility I’ve been given to take the State to best of what it can be. Our vision is to take it to one of the top states in India by the time we reach the 25th year of state formation: Uttarakhand CM PS Dhami pic.twitter.com/hFuUIeoZYc

