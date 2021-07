Uttarakhand: इस वीकेंड मसूरी का ट्रिप प्लान करने से पहले पढ़ें नए नियम, कई जगहों पर एंट्री बैन

वीकेंड पर मसूरी आने से पहले जानें नए नियम.

देहरादून. देश के कई टूरिस्ट प्लेस में अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पहाड़ों का भी यही हाल रहा. अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. कोरोना वायरस (Corona Virus) बढ़ने की आशंका के मद्देनजर इस वीकेंड नए नियम (New Weekend Guidelines) के साथ उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) और प्रशासन और सख़्ती करेगी. देहरादून जिला प्रशासन ने अलर्टनेस दिखाते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है देहरादून के जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने इस वीकेंड मसूरी (Two Wheeler Ban in Mussoorie) में दो पहिया वाहन ले जाने पर रोक लगा दी है. साथ ही देहरादून के आसपास के पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही पर बैन लगा दिया गया है , जिसमें गुचुपानी, सहस्त्रधारा और मसूरी शामिल है.







दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश पर नैनीताल में वीकेंड पर दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर पिछले हफ्ते ही रोक लगा दी गई थी. इस हफ्ते यह नियम देहरादून में भी लागू रहेंगे. नई व्यवस्था और नियम शनिवार की सुबह से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक लागू रहेंगे. कोरोना को देखते हुए वीकेंड पर जिस तरीके से भीड़ जुट रही है उसके बाद अब प्रशासन सख़्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है.



पोर्टल पर बुकिंग जरूरी



इस हफ्ते भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. साथ ही होटल की बुकिंग के प्रमाण दिखाने भी जरूरी होंगे. नई व्यवस्था और नियम शनिवार से कड़ाई से पालन करवाए जाएंगे. मसूरी में झरने किनारे, तालाब नदी किनारे कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं ले पाएगा. कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. ऐसे में पर्यटकों की भीड़ जिस तेजी के साथ बढ़ रही है वह किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं है. ऐसे में जिला प्रशासन नई गाइडलाइंस के तहत अब इसका पालन करवाएगा.



अलर्ट मोड पर पुलिस



उत्तराखंड सरकार की तरफ से कावंड़ यात्रा कैंसिल करने के बाद अब पुलिस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस बॉर्डर पर सख़्ती दिखाएगी. इसके लिए सभी चौकी थानों की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही किसी भी कावड़िये को बॉर्डर पर एंट्री नहीं दी जाएगी,उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने घर के पास के शिवालय में ही जल चढ़ाने जाएं. अगर कोई गंगाजल लेने आएगा तो उसे टैंकर के जरिये जल देने की व्यवस्था करवाई जाएगी.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.