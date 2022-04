Forest Fire: मेडिकल कॉलेज हॉस्टल तक आग पहुंचने का VIDEO.. बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल में भी तबाही

देहरादून. उत्तराखंड में जंगल की आग से लगातार तबाही होने की खबरें हैं. लगातार तापमान बढ़ने से 19 अप्रैल को राज्य में कई ज़िलों से वनों की आग फैलने की खबरें आईं. मंगलवार को वनों में आग लगने की कम से कम 117 घटनाएं रिपोर्ट हुईं, जिनमें बड़े पैमाने पर जंगल खाक हुए. इस तबाही का एक वीडियो पौड़ी गढ़वाल ज़िले से सामने आया, जिसमें श्रीनगर स्थित वीरचंद्र गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल तक जंगल की आग पहुंचती हुई साफ दिखाई दी.

समाचार एजेंसी एएनआई ने वीडियो जारी किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आग की लपटें दिखाई दीं. हालांकि इस घटना में किसी जान के नुकसान की खबर नहीं है. इधर, वन विभाग के डेटा की मानें तो गढ़वाल मंडल में वनों में आग लगने की 117 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें से गढ़वाल में 32 और कुमाऊं में 75 घटनाएं जबकि 10 घटनाएं वाइल्डलाइफ क्षेत्र में भी रिपोर्ट हुईं. एक दिन पहले यानी बीते सोमवार को फॉरेस्ट फायर की 27 घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं.

अब तक कितने जंगल जल गए?

समाचार एजेंसी ने पीटीआई को फॉरेस्ट फायर व आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल 15 फरवरी से फायर सीज़न शुरू हुआ और अब तक राज्य में 1020 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल प्रभावित हो चुका है. इसमें से 724.93 हेक्टेयर तो रिज़र्व फॉरेस्ट क्षेत्र है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वन विभाग से स्थानीय लोगों की मदद लेकर आग पर काबू पाने के निर्देश दिए थे. अब आपको ज़िलेवार ताज़ा स्थिति भी बताते हैं.

#WATCH | Forest fire reaches boys hostel of Veer Chandra Singh Garhwali Government Institute Of Medical Science and Research in Srinagar, Uttarakhand pic.twitter.com/cHdXcFXeKk

