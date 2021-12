राहुल गांधी से मिलने के बाद हरीश रावत बोले- कदम से कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा

देहरादून. ‘कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा’ उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद हरीश रावत ने अपनी खुशी कुछ इस अंदाज में बयां की. हरीश ने पुराने गीत के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने कहा मैं उत्तराखंड में इलेक्शन कैम्पेन का चेहरा बनूंगा. यह बात उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके आवास के बाहर कही. रावत जब राहुल के आवास से बाहर निकल रहे थे तो काफी खुश नजर आ रहे थे. उनकी मुस्कान बता रही थी कि वे जो चाहते थे उसे मनवाने में कामयाब हो गए.

गौरतलब है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर उपजे विवाद को लेकर दिल्ली में आज एक अहम बैठक हुई थी. बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि रावत को किसी तरह की नाराजगी उनसे नहीं थी. चुनाव के समय में कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं लेकिन अब सब ठीक है और सारे मसले सुलझा लिए गए हैं. हरीश रावत कैंपेन समिति के चैयरमैन हैं और वो पूरे चुनाव का कैंपेन लीड करेंगे.

“Kadam, kadam badhaye ja, Congress ke geet gaye ja…I will be the face of election campaigning in Uttarakhand,” says Congress leader Harish Rawat after meeting of Uttarakhand Congress leaders with the party leadership at Rahul Gandhi’s residence in Delhi pic.twitter.com/cLJqr170uT

