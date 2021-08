उत्तराखंड में बारिश से आफत, देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी के कई हाईवे ठप

देहरादून. पिछले तीन दिनों से उत्तराखंड की राजधानी में हो रही भारी बारिश के चलते कई सड़कों की सीवन उधड़ गई है. देहरादून से एक ताज़ा वीडियो सामने आया है​, जिसमें नदी की धार को सहस्रधारा लिंक रोड पर आते देखा जा सकता है. इस सड़क के पास ही कुछ घर और बस्तियां हैं, जिससे लोगों में बाढ़ की आशंका के चलते दहशत का माहौल बन गया है. सहस्रधारा क्षेत्र में लगातार बारिश से खासकर नदी नाले उफान पर हैं और शहर मे कई जगह सड़कों को बारिश से नुकसान पहुंचा है. सड़कों के साथ ही बारिश से जो जल जमाव हुआ है, उसके चलते घरों में भी पानी घुस चुका है. इधर, ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के बढ़े जलस्तर के कारण किनारों के 90 परिवारों को शिफ्ट किया गया.

देहरादून में मंगलवार को बादल फटने की घटना के बाद गुरुवार रात तक खासी बारिश दर्ज की गई. समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो शुक्रवार सुबह जारी किया है, जिसमें मालदेवता-सहस्रधारा लिंक रोड के टूटने से नदी के सड़क पर आ जाने की तस्वीर दिखती है. लगातार बारिश के कारण इस तरह के हालात बन रहे हैं. सहस्रधारा रोड से ही सटे राजीव गांधी स्टेडियम की सुरक्षा दीवार भी ढहने की खबरें आ चुकी हैं.

#WATCH| Uttarakhand: Maldevta-Sahastradhara Link Road caved in and merged with a river following incessant rainfall in Dehradun. pic.twitter.com/v91A82UaN5

— ANI (@ANI) August 27, 2021