आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच का प्रतीक हिलजात्रा पर्व, दिखती है पहाड़ की विरासत

देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) के देहरादून (Dehradun) से बढ़ी खबर आई है. देहरादून के लाल तप्‍पड़ इंडस्ट्रियल एरिया (Lal Tapper Industrial Area) में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. फैक्ट्री में आग लगते ही वहां हड़कंप मच गया. इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक शनिवार को दोपहर 12:15 बजे के आसपास लाल तप्पड़ स्थित एक लीसा फैक्टरी में आगजनी की घटना से हड़कंप मच गया. सूचना पर कोतवाली और लाल तप्पड़ पुलिस चौकी का बल मौके पर पहुंच गया है. फायर बिग्रेड और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं.

#WATCH | Uttarakhand: Fire breaks out at a factory in Lal Tapper Industrial Area in Dehradun pic.twitter.com/lv2z3Cb4BK

— ANI (@ANI) September 4, 2021