BJP-कांग्रेस का Mission Uttarakhand: प्रचार का सुपर शनिवार... CM से PM तक दिग्गजों की हुंकार, किसने क्या कहा?

देहरादून. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड में राजनीति के दिग्गजों का मेला लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भाजपा के कैंपेन के लिए पहुंचे, तो कांग्रेस की कमान महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाली और उन्होंने एक के बाद एक तीन रैलियां राज्य में कीं. एक तरफ मोदी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, माफियाओं को संरक्षण और तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए, तो प्रियंका ने भाजपा पर गरीबों, मज़दूरों और बेरोज़गारों के साथ अन्याय करने और धर्म के नाम पर राजनीति करने के कटाक्ष किए.

भाजपा के लिए काफी नाज़ुक हालात वाली सीट मानी जा रही रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं, नौजवानों, बेरोज़गारों और सैन्य परिवारों को अपने भाषण में फोकस में रखा. उन्होंने विकास के कई दावे और वादे करते हुए कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी. इससे पहले, धनौल्टी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और कांग्रेस पर उत्तराखंड के विकास को रोके रखने के आरोप लगाए. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट खटीमा पहुंची प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बड़े आरोप लगाए.

#WATCH | India is one, this country is one…Congress says there is no nation. Congress is not even ready to consider India a nation (rashtra). BJP will secure the ‘Devatava’ (divinity) of Devbhoomi Uttarakhand: PM Modi speaking at a public rally in poll-bound Uttarakhand pic.twitter.com/RGwS1oxSbZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 12, 2022

उत्तराखंड से लोगों का पलायन क्यों हुआ?

खटीमा में प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड से लोगों के मजबूरन पलायन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां रोज़गार नहीं दिया गया, समाज के हर वर्ग को मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनके मन की बात नहीं सुनी. जबकि उत्तराखंड में हिमालय, नदियां, पर्यटन की संभावनाएं हैं, तब रोज़गार क्यों नहीं है? क्यों लोग रोज़गार के लिए राज्य के बाहर जा रहे हैं? ​प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में सरकार पर अमानवीयता के आरोप भी लगाए.

“लाखों लोग सड़कों पर पैदल माइग्रेट करने पर मजबूर थे, तब केंद्र सरकार ने क्या किया? कांग्रेस पर पीएम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने कोरोना फैलाया, जो लोग सड़कों पर थे, उनके पास कुछ नहीं था. हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते? यह सियासत है? हम सेवा कर रहे हैं.”

#WATCH | “PM that Congress helped them (migrant workers) & spread Corona across the nation by doing politics. They were walking on roads, no facilities for them. Would we’ve left them just like that?…Were we doing politics? We were doing our duty…” says Priyanka GV in Khatima pic.twitter.com/ztzVqDbYxJ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 12, 2022

अमित शाह ने किया आत्मनिर्भर उत्तराखंड का वादा

विकासनगर में रैली में ​अमित शाह ने कांग्रेस पर विकास के झूठे दावे करने के आरोप लगाते हुए समर्थकों से कहा, ‘उत्तराखंड के लोग बड़े चतुर हैं, वो झूठी पार्टी को वोट नहीं देंगे. हमने पांच साल में विकास किया है, और पांच साल दीजिए हम उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बना देंगे.’ इससे पहले धनौल्टी और सहसपुर में भी शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों का पूरा ब्योरा पेश किया.

“कांग्रेस ने चार धाम चार काम की बात कही, मैं पूछता हूं प्रियंका गांधी अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं, क्या उन्होंने विकास के 4 काम भी उत्तराखंड के लिए किए हैं?”

#WATCH | UP CM says in Kotdwar, Uttarakhand, “..Surprised to hear Rahul Gandhi say definition of Hindu. He should be told that his great-grandfather called himself ‘Accidental Hindu’. Doesn’t suit someone,whose ancestors weren’t proud of being Hindus, to tell us its definition..” pic.twitter.com/UlAvBPI77L — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 12, 2022

योगी ने दिया ​’ट्रिपल इंजन’ का मंत्र

टिहरी में योगी ने कहा कि उत्तराखंड यहां भाजपा को मौका दे, तो उत्तराखंड, यूपी और केंद्र यानी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी. योगी ने टिहरी और कोटद्वार में एक हाथ से विकास और एक हाथ से बुलडोज़र चलाने की बात भी कही. इसके साथ ही, योगी ने कांग्रेस को माफियाओं को संरक्षण देने, तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाकर कहा कि कांग्रेस ‘हमें हिंदू होने का मतलब न सिखाए’. उन्होंने टिहरी में कांग्रेस से भाजपा में आए किशोर उपाध्याय के लिए एक रोचक बयान भी दिया.

“मैंने किशोर उपाध्याय जी को 15 साल पहले ही भाजपा में आने का न्योता दिया था. मैंने उनसे कहा था कि आप जैसा आदमी कांग्रेस में क्या कर रहा है. अब मुझे खुशी है कि वो आखिर भाजपा में आ गए हैं.”

इसके अलावा, राजनाथ सिंह ने कपकोट में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड की सैन्य संस्कृति को देश का गौरव बताया और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताईं. शनिवार शाम 5 बजे उत्तराखंड समेत यूपी की 55 सीटों पर भी चुनाव प्रचार थम जाएगा. उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा.

Tags: Pm Modi Rally, Priyanka Gandhi Rally, Uttarakhand Assembly Election, Uttarakhand politics