'लेफ्ट तेरा राइट है...', आखिर क्या चाहती है देहरादून पुलिस?

रिपोर्ट- हिना आज़मी

देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक पुलिस (Dehradun Traffic Police) यातायात को दुरुस्त रखने के लिए ‘लेफ्ट तेरा राइट है’ अभियान (Left Tera Right Hai Campaign in Dehradun) चला रही है. इसी के साथ ही पुलिस लोगों से सोशल मीडिया पर राय भी ले रही है. पुलिस की इस पहल की खूब सराहना हो रही है.

क्या है ‘लेफ्ट तेरा राइट है’ अभियान?

राजधानी देहरादून में लोगों के लिए ट्रैफिक जाम एक प्रमुख समस्या बन गया है. जाम में फंसने से छात्र वक़्त पर स्कूल-कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, नौकरीपेशा वक़्त से दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं, तो व्यापारियों को भी कई बार दुकान खोलने में देर हो जाती है. जाम में रेंगते वाहनों के चलते कई बार मरीजों की एम्बुलेंस भी फंस जाती है. इस परेशानी से लोगों को निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कई तरह के प्लान बनाकर लागू कर रही है. इन्हीं में से एक है ‘लेफ्ट तेरा राइट है’ अभियान.

इसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस देहरादून के हर चौक-चौराहों की सड़कों के लेफ्ट फ्री कर रही है ताकि लेफ्ट टर्न लेने वालों को आसानी हो सके.

देहरादून के एसपी (ट्रैफिक) अक्षय कोंडे ने बताया कि पिछले कुछ समय से चौराहों के लेफ्ट फ्री रखने के लिए देहरादून पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. इसमें तीन चरणों में काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले तो लोगों को जानकारी दी जा रही है कि लेफ्ट को फ्री रखें. कई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ व्यवस्था की गई है. वहीं जीएमएस रोड, लाडपुर क्षेत्र, घंटाघर, बहल चौक जैसे क्षेत्रों में स्लीप-वे की व्यवस्था करके स्ट्रीट स्मूथली जाने में लोगों की मदद कर रहे हैं.

उन्होंने जानकारी दी है कि शहर भर में करीब 600 बैरेकेड्स एमडीडीए की तरफ से मिले हैं, जिन्हें लगाया गया है. लेफ्ट ब्लॉक करने वाले लोगों पर लगातार ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई भी कर रही है.

देहरादून ट्रैफिक पुलिस के अभियान को काफी सराहा जा रहा है. देहरादून निवासी सपना का कहना है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम है. अगर ट्रैफिक पुलिस इसके लिए कोई प्रयास कर रही है और वह कारगर साबित होता है, तो यह हम सब के लिए मददगार होगा.

बता दें कि देहरादून ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से ‘लेफ्ट तेरा राइट है’ हैशटैग के साथ लोगों की राय ले रही है, जिसमें यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आप भी इस हैशटैग के साथ देहरादून यातायात पुलिस को अपने सुझाव दे सकते हैं.

