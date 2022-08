ऋषिकेश में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप, मां, पत्नी और बच्चों का रेता गला

ऋषिकेश. उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून के ऋषिकेश में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या से हड़कंप मच गया. यहां शांति नगर निवासी महेश तिवारी ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना की जानकारी के बाद एसएसपी दलीप सिंह कुंवर और एसपी देहात मौके पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, रानीपोखरी थाना क्षेत्र में नागाघेर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है. आरोपी महेश तिवारी परिवार का ही सदस्य है, जो नागाघेर में रहता है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अभी वह पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहा है. गुमसुम बैठा हुआ है. पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है.

Uttarakhand | A man killed his wife, three children and his mother in a fit of rage after an argument with his wife, in Rani Pokhari, Dehradun dist. Case registered u/s 302 IPC. The man has admitted to the crime, further investigation is underway: KS Nagnyal, DIG Garhwal Range pic.twitter.com/zeyZSHsMgY

