Uttarakhand Chunav : व्यापारियों की संगत में ऐसा रहा मनीष सिसोदिया के दौरे का पहला दिन, आज उत्तरकाशी में

देहरादून. उत्तराखंड के सियासी माहौल में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को देहरादून पहुंचे, जहां ‘देवभूमि बिजनेस डायलॉग’ में शिरकत की. कार्यक्रम में सिसोदिया ने अलग अलग वर्ग के व्यापारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए किए गए काम गिनवाए तो दूसरी तरफ उन्होंने उत्तराखंड के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी बातचीत की. इस मौके पर सिसोदिया ने कई बड़े बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में आप की सरकार बनी तो व्यापारियों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और व्यापार के लिए बेहतर, सरल और अनुकूल माहौल बनाया जाएगा.

सुबह 10.35 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे मनीष सिसोदिया का स्वागत आप सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल और सहप्रभारी राजीव चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया. इसके बाद सिसोदिया सीधे पैसिफिक होटल में व्यापारियों से मिलने पहुंचे. यहां सिसोदिया ने कहा कि ‘हम वित्तीय कामों के सरलीकरण की बात करेंगे, जिससे उत्तराखंड के हालात को बदला जा सके.’ उन्होंने दिल्ली के आर्थिक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने दो सिद्धांतों पर फोकस किया. पहला व्यापारी को ही व्यापार करना चाहिए, दूसरा सरकार को इस तामझाम में नहीं पड़ना चाहिए. सिसोदिया के डायलॉग के खास अंश देखिए :

‘रिश्वतखोर अफसरों पर कार्रवाई की’

दिल्ली में रिश्वत के मामले में 29 अधिकारियों के खिलाफ हमने एक्शन लिया. हमने दिल्ली के व्यापारियों की शिकायत को गंभीरता से लिया जिससे व्यापारियों को काफी सहूलियतें मिलीं. उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में व्यापारियों को विश्वास में लेकर टैक्स कम किया, जिससे सभी लोगों पर इसका बोझ कम हुआ और सभी लोग बराबर अपना टैक्स भरने लगे.

Dialogue with industrialists and traders of Uttarakhand. #DevBhoomiBusinessDialogue https://t.co/eNy9yuMIEf

— Manish Sisodia (@msisodia) November 16, 2021