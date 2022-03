चीन, नेपाल नहीं मानसरोवर यात्रा वाया पिथौरागढ़, जानिए वो रूट जिससे कुछ दिनों की रह जाएगी हफ्तों की यात्रा

देहरादून. कैलाश मानसरोवर यात्रा (Kailash Mansarovar Yatra) के लिए उत्तराखंड से जो रूट तैयार हो रहा है, उसकी गूंज एक बार फिर लोकसभा (Lok Sabha) में सुनाई दी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि इस रूट का 85% काम पूरा किया जा चुका है और यह 2024 के चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा. इस बयान में गडकरी ने कहा कि चीन और नेपाल के रास्ते होकर अब मानसरोवर जाने की ज़रूरत न पड़े इसलिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से यह रास्ता (Mansarovar Via Pithoragarh) बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिये न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि यात्रियों को दुर्गम मार्ग की कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी.

बीते मंगलवार यानी 22 मार्च को गडकरी ने लोकसभा में यह बात दोहराई तो उत्तराखंड में बन रहे इस रूट को लेकर एक बार फिर दिलचस्पी पैदा हो गई. हाल में, गडकरी ने पिथौरागढ़ ज़िले की धारचूला तहसील से लिपुलेख तक रोड कनेक्टिविटी हो जाने के संदर्भ में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ को मुबारकबाद भी दी थी. इस रोड को कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्ग के तौर पर जाना जाता है. इस रूट के बारे में आपको कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं.

Connectivity is very important to boost tourism in our country. We have initiated various projects to connect all religious places with quality roads to provide a thrust to religious tourism.: Union Minister Shri @nitin_gadkari ji pic.twitter.com/N0LxJGLuUm

— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) March 22, 2022