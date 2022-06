उत्तराखंडः विधानसभा बजट सत्र कल से, 64 हजार करोड़ का बजट पेश करेगी सरकार

देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से शुरू होने जा रहा है. ये सत्र 20 जून तक चलेगा. इस सत्र में सरकार मंगलवार को ही करीब 64 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करेगी. इसी के साथ इस सत्र के दौरान ही कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे. इस सत्र की तैयारियां उत्तराखंड सरकार काफी पहले से कर रही थी.

गौरतलब है कि सरकार ने बजट सत्र से पहले लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे. गढ़वाल से लेकर कुमांऊ तक सभी वर्ग के लोगों से बजट को लेकर सरकार ने सुझाव मांगे थे. माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार का फोकस पूरी तरह से रोजगार और पलायन रोकने पर होगा. इसी के साथ सरकार कृषि और होम स्टे को भी बढ़ावा देने के बारे में बजट मेंबड़ा प्रावधान कर सकती है.

The budget session of the Uttarakhand Legislative Assembly to begin on Tuesday, June 14th and continue till June 20th. In this session, the government will present a budget of about Rs 64,000 crores on Tuesday. Apart from this, several Bills will also be introduced.

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 13, 2022