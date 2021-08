उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन बढ़ा, आज होगी खास बहस

देहरादून. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले तीन से चार दिनों से हो रही बारिश के चलते राज्य के कई अहम रास्ते ठप हो गए हैं. भारी बारिश के चलते देहरादून में जाखण नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया तो भूस्खलन होने और सड़कों के टूटने के कारण हाईवे और शहरों को जोड़ने वाले रास्ते बुरी तरह प्रभावित हुए. देहरादून शहर में एक नदी के सहस्रधारा रोड पर आ जाने के साथ ही, शहर की कई मुख्य सड़कों के टूटने की खबरें पहले ही आ चुकी हैं. ताज़ा खबरें हैं कि देहरादून के अलावा, ऋषिकेश, टिहरी और मसूरी के रास्ते बंद करने पड़े हैं.

पुल टूटने से फिसलकर फंस गईं गाड़ियां

देहरादून से ताज़ा खबर यह है कि जाखण नदी पर बना पुल टूटने से लोग फंस गए. भारी बारिश के बाद उफान पर नदी के बहाव के कारण रानीपोखरी-ऋषिकेश हाईवे पर बना पुल बीच में से टूटा तो उसमें कुछ कारें और दो पहिया वाहन हादसे के शिकार हो गए. देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार के हवाले से एएनआई ने लिखा कि इस मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है.

ये भी पढ़ें : VIDEO : देखिए मालदेवता-सहस्रधारा लिंक रोड पर कैसे आ गई नदी, देहरादून में कई सड़कें टूटीं

#WATCH | A bridge at Jakhan river on Ranipokhari-Rishikesh highway collapses in Dehradun, Uttarakhand

District Magistrate R Rajesh Kumar says traffic on the route has been halted. pic.twitter.com/0VyccMrUky

— ANI (@ANI) August 27, 2021