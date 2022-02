देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Election 2022) के लिए प्रचार करने देहरादून पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भारत की पाकिस्‍तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहते थे, लेकिन क्या हमने कभी आपसे सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? अगर हमारे सैनिकों ने कहा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो आपको सबूत मांगने का अधिकार किसने दिया. साथ ही उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी को उत्तराखंड के बेटे पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है. जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमने मान लिया, क्‍योंकि सैनिक और देश हमारे लिए सबसे ऊपर है.

वहीं, उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के सम्‍मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है. वहीं, भाजपा नेता कहा कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर चुकी है. कभी-कभी मुझे लगता है कि जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है. वे कहते हैं कि मदरसे खोलना सही है, मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलना सही है. यही नहीं वे हिजाब पहनने की भी वकालत करते हैं.

इसके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हरीश रावत पर भी निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि अगर हरीश रावत यहां पर मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलते हैं तो जो लोग मुस्लिम विश्वविद्यालय से पास करेंगे, उनको क्या रिलायंस में नौकरी मिलेगी? वे क्या यूपीएससी पास करेंगे? कौन से विषय आप वहां पढ़ाएंगे?

#WATCH Rahul Gandhi wanted proof of surgical strike conducted by India on Pak. Did we ever ask you for proof whether you’re Rajiv Gandhi’s son or not? If our soldiers have said that they’ve carried a strike…then who gave you right to ask for proof: Assam CM HB Sarma in U’khand pic.twitter.com/fYLSbc4Dps

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 11, 2022