Uttarakhand Election 2022 Voting Live: तय होगा 632 उम्मीदवारों का भाग्य, CM धामी व हरीश रावत की साख दांव पर

देहरादून. उत्तर प्रदेश के दूसरे (Second Phase Voting in UP) और गोवा व उत्तराखंड में एक ही चरण के तहत आज सोमवार को वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यूपी और गोवा में जहां मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच संपन्न होगा, वहीं उत्तराखंड में वोटर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक (Voting Time in Uttarakhand) वोटिंग कर सकेंगे. यूपी में जहां 9 ज़िलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, वहीं उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग की जाएगी. उत्तराखंड में 63 महिलाओं (Women Candidates) समेत कुल 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे जबकि मतगणना (Vote Counting) 10 मार्च को संपन्न होगी.

उत्तराखंड में 13 सीटें अनुसूचित जाति और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं, वहीं वोटिंग के लिए कुल 11,647 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. निर्वाचन आयोग ने बताया है कि सभी केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के ज़रिये वोटिंग की जाएगी और चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाया जाएगा. आयोग के मुताबिक इस बार कोविड संक्रमण के चलते व्यवस्थाएं एक प्रोटोकॉल के तहत होंगी और सभी मतदान केंद्रों पर प्राथमिक​ चिकित्सा के साथ ही मतदाताओं के लिए हर तरह की मूलभूत सुविधा का ध्यान भी रखा जाएगा. यही नहीं, इस बार हर मतदान केंद्र पर 1250 मतदाताओं को ही अनुमति देने का भी फैसला किया गया है.

गौरतलब है कि उत्तराखंड में कई दिग्गज नेताओं की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है. मौजूदा मुख्यमंत्री राज्य की खटीमा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं, जहां से वह सिटिंग विधायक भी हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आज़मा रहे हैं. इनके अलावा, राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की किस्मत का फैसला भी मतदाता आज करेंगे.