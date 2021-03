उत्तराखंड पुलिस के कंधों से विदा होंगे अंग्रेजों के जमाने के हथियार, 3 नॉट 3 की जगह मिलेंगे ये

उत्तराखंड पुलिस को मिलेंगे आधुनिक हथियार, 3 नॉट 3 की विदाई.

देहरादून. उत्तराखंड ( Uttarakhand) में पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा. इसको लेकर एक मई से राज्य पुलिस के कंधों पर हथियारों का बोझ कम किया जाएगा. उत्तराखण्ड पुलिस जवानों के पास से 3 नॉट 3 राइफल (Three Not Three Rifles) को रिटायर्ड किया जा रहा है. इन भारी हथियारों के बदले जवानों के पास पिस्टल, और इंसास के साथ एसएलआर पहुंचाई जाएंगी. जिससे पुलिस ( Police) के जवानों को भी सुविधा मिलेगी. उत्तराखंड पुलिस की ओर से कई साल से इसकी मांग चल रही थी. अब इस कवायद को जल्द ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस को भारी भरकम हथियारों से निजात मिल जाएगी और इसके बदले उन्हें आधुनिक हथियार मिलेंगे.



डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सिटी पुलिस को पिस्टल दी जाएगी जो कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक राज्य में पहुचेगी. करीब 1 हजार पिस्टल राज्य के सिटी पुलिस को मिलेंगी, जिनको जल्द ही खरीदा जाएगा. आने वाले फाइनेंसियल ईयर में इसको खरीदकर राज्य के शहरी क्षेत्र में सभी सिटी ड्यूटी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पिस्टल थमा दी जाएगी. साथ ही देहात में स्थिति पुलिस के पास भी हल्के हथियार इंसास के साथ एसएलआर देखने को मिलेगी. जिसके लिए आर्मी से हटी इंसास और एसएलआर राइफल को जगह मिलेगी.



दरअसल, अंग्रेज शासनकाल के जमाने की थ्री नॉट थ्री को भी अब विदा कर दिया गया है. उसकी संख्या लगभग 8 हजार है. थ्री नोट थ्री की जगह पर अब भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाली इंसास और एसएलआर राइफल को जगह मिलेगी, जो कि पहले चरण में उत्तराखंड के पास करीब आठ सौ आयेंगी. जिसके लिए केंद्र सरकार से पुलिस मोडनाइसेशन के तहत करीब 5 करोड़ का बजट मांगा गया है.