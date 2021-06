उत्तराखंड : भूस्खलन से ठप गंगोत्री हाईवे पर फंसी गर्भवती को बचाया गया, देखें वीडियो

देहरादून. भारत और चीन के बॉर्डर तक जाने वाले अहम नेशनल हाईवे पर आवागमन जब भूस्खलन के कारण ठप हुआ, तब एक गर्भवती महिला के सामने अस्पताल तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया. ऐसे समय में, राज्य आपदा रिस्पॉंस फोर्स के कर्मचारियों ने गर्भवती की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और उसे किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की. एसडीआरएफ कर्मचारियों ने जिस तरह इस महिला को मलबे में से सुरक्षित निकाला, उसका एक वीडियो भी मीडिया में आया, जिसे काफी पसंद और साझा किया जा रहा है. इससे पहले मंगलवार को न्यूज़18 ने आपको बताया था कि किस तरह भूस्खलन के कारण ऋषिकेश से गंगोत्री जाने वाले हाईवे पर आवागमन ठप हो गया था.



पिछली खबर में न्यूज़18 ने आपको यह भी बताया था कि हाईवे बंद होने के कारण स्थानीय लोगों, चार धाम तीर्थयात्रियों व सुरक्षा बलों को काफी परेशानी हो रही थी. यह खबर समाचार एजेंसी एएनआई ने जारी करते हुए बताया कि मंगलवार की शाम मुखबा गांव की रहने वाली एक गर्भवती को किस तरह राहत कार्य में लगे हुए कर्मचारियों ने सहयोग दिया. वीडियो में देखिए और पढ़िए कि कैसे युवती को उस वक्त मदद न मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था.



#WATCH A team of the State Disaster Response Force rescued a pregnant woman who was stranded on the Gangotri National Highway after a landslide occurred near Sunagar, yesterday. The woman was admitted to a local hospital. #Uttarakhand pic.twitter.com/84Xo14f1S1