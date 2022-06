Red Alert: उत्तराखंड जाने वाले सावधान! नदियां खतरे के निशान पर, आफत की बारिश से पहाड़ों में जीवन अस्त-व्यस्त

देहरादून. अगर आप बद्रीनाथ धाम या पहाड़ों की तरफ आवाजाही करने की सोच रहे हैं, तो मौसम को लेकर सतर्क रहें क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए देहरादून समेत पहाड़ों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका ज़ाहिर की है. इस बार सामान्य से 9 दिनों के बाद उत्तराखंड में आए मॉनसून के चलते पिछले दो दिनों से कई जगह लगातार या रुक रुककर बारिश होने से कहीं तो मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन पहाड़ों में आफत खड़ी हो गई है. खासकर पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है.

न्यूज़18 संवाददाता सुष्मिता थापा ने रिपोर्ट किया कि बागेश्वर में मंगलवार के बाद बुधवार को भी ज़ोरदार बारिश हुई. कुछ घंटों के लिए रुकने के बाद रात से लगातार तेज़ बारिश होने के चलते सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास है. सरयू घाट पर नदी चढ़ चुकी है, तो कई क्षेत्रों की बिजली गुल है. नदी नाले उफान पर होने से दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं और ज़िले में 2 पुलों के बह जाने की भी खबर है. कई लोगों को तो अपना घर छोड़कर जाने तक की नौबत भी आ गई.

इसके ​अलावा खबरें ये भी हैं कि पिथौरागढ़ में एक दर्जन से ज़्यादा और नैनीताल ज़िले में एक प्रमुख मार्ग बंद हो गया है. बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा गिरने और नालों के अवरुद्ध होने से बार बार बाधित हो रहा है. देहरादून हाईवे समेत राज्य के छह दर्जन से ज़्यादा अहम रास्ते बाधित या बारिश से लगातार प्रभावित बताए जा रहे हैं.

कैसे हैं मौसम के मिज़ाज और कैसे रहेंगे?

इस बार मॉनसून को केरल से चलकर उत्तराखंड पहुंचने में करीब एक महीना लग गया, जबकि पिछले साल यह सामान्य यानी 20 जून से एक हफ्ते पहले ही पहुंच गया था. बहरहाल, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के हवाले से कहा गया है कि अगले तीन दिन यानी 2 और 3 जुलाई तक देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

रेड अलर्ट का मतलब यह है कि इन इलाकों में बारिश से भूस्खलन, जलभराव या बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं. आपके लिए यह बेहद सतर्क रहने की चेतावनी है, खासकर यात्रियों को पहाड़ों की तरफ जाते या आते समय मौसम के अपडेट्स लेकर ही तैयारी के साथ योजना बनानी चाहिए. न्यूज़18 टीम के इनपुट्स के आधार पर जानिए कि उत्तराखंड में कहां कैसा मौसम है.

कैसा है आपके शहर का मौसम?

कल बुधवार से आज गुरुवार सुबह तक के हालात पर नज़र डालें तो नैनीताल ज़िले में तापमान गिरने से मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी है. रामनगर और भीमताल में अच्छी बारिश है. उधमसिंह नगर ज़िले के रुद्रपुर और खटीमा जैसे इलाके भी भीग रहे हैं. उत्तरकाशी में नगर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. यमुनोत्री हाईवे फिलहाल चालू है. टिहरी में भी देर रात से रुक रुककर पानी बरस रहा है. अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग ज़िलों में बरसात हो रही है.

#WATCH Heavy rain lashed Rudraprayag district of Uttarakhand, leading upto inundated roads. Visuals from June 29

We have made all the arrangements including identification of landslide-prone zones. SDRF teams also deployed, said Rudraprayag SP Ayush Agarwal pic.twitter.com/6YOMMA0sQe

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 30, 2022