UK Rain Alert: बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री समेत कई जगह घिरे बादल, उत्तराखंड में यहां मौसम बिगड़ने के आसार

देहरादून. उत्तराखंड में मौसम एक बार ​करवट लेता हुआ दिख रहा है. 29 मई तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं और चारों धामों के आसपास के इलाकों में आज शनिवार को बारिश हो सकती है. 30 मई से एक बार फिर मौसम साफ होने की संभावना भी है, लेकिन इससे पहले दो दिन चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ओले गिरने के साथ ही अच्छी बारिश के अनुमान के चलते मौसम विभाग ने खराब मौसम का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

न्यूज़18 टीम ने उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से मौसम अपडेट देते हुए बताया कि टिहरी में शुक्रवार 27 मई की शाम करीब 5 बजे से अचानक मौसम बदला और आंधी, तूफान के साथ बारिश हुई. बीती शाम की बारिश के बाद आज शनिवार की सुबह मौसम यहां साफ हो गया. इसी तरह उत्तरकाशी में कल शाम हल्की बूंदाबांदी हुई और आज सुबह से ही बादल छाए होने से बारिश के आसार बन गए हैं. बद्रीनाथ धाम के पास जोशीमठ में बादल छाए हुए हैं और यहां भी बारिश की संभावना दिख रही है.

#WATCH | Uttarakhand: Temperature continues to remain low in Kedarnath amid rainfall here. A large number of pilgrims continue to visit Kedarnath Dham. pic.twitter.com/A2GwNKYHXk

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 27, 2022