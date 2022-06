Passing Out Parade: उत्तराखंड के नीरज को गोल्ड तो बिहार के मौसम को सोर्ड ऑफ ऑनर, VIDEO में देखें गौरवशाली पल

देहरादून. इंडियन मिलिट्री अकादमी में शनिवार को उस वक्त पैरैंट्स के लिए भावुक और गौरव का क्षण आया, जब उनके बच्चे भारतीय सेना के अफसर बने और विभिन्न सम्मानों से नवाज़े गए. बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले कैडेट मौसम वद्र को सोर्ड ऑफ ऑनर और उत्तराखंड के नीरज सिंह को गोल्ड मेडल से नवाज़ा गया. इस बार आईएमए से पासआउट होने वाले कैडेट्स में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 50 और फिर उत्तराखंड के 33 थे, जबकि मित्र देशों के भी 89 कैडेट्स इस परेड में शामिल थे.

आईएमए देहरादून में शनिवार सुबह हुई पासिंग आउट परेड में इस बार 150 कैडेट्स रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स से पासआउट हुए. कुल 288 कैडेट पासआउट हुए, जिनमें यूपी व उत्तराखंड के साथ ही देश के 12 राज्यों हरियाणा, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और झारखंड के कैडेट शामिल थे. खास बात यह रही कि इस बार कैडेट्स के परिजनों को भी परेड में शामिल होने का मौका मिला तो उनके लिए भावुक क्षण आए.

किसी कैडेट के पैरैंट्स ने कहा कि अब तक यह सब फिल्मों में ही देखा था, इस दृश्य को पहली बार सच में देखना वाकई अभिभूत करने वाला था. सैन्य अफसरों के परिवारों के बच्चे भी इस सेरेमनी में पासआउट होकर आर्मी अफसर बने, तो ऐसे परिवार भी अपने बच्चों की सफलता पर गौरवान्वित नज़र आए. इस अवसर पर कई पैरेंट्स ने अपने बच्चों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की बात भी कही.

#WATCH | Passing Out Parade underway at Indian Military Academy, Dehradun, Uttarakhand

GOC in Chief Lt Gen Amardeep Singh Bhindar, South West Command, is taking the salute of the parade as reviewing officer pic.twitter.com/e6LPHRhVTY

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 11, 2022