चारधाम यात्राः उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, गौरीकुंड, सोनप्रयाग और फाटा में करीब 20 हजार श्रद्धालु रोके

देहरादून. उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है. यहां के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है, जिसको लेकर चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को रोका गया है. बारिश के कारण गौरीकुंड, सोनप्रयाग और फाटा में 10,000 से 20,000 तीर्थयात्री रोके गए हैं. केदारनाथ में भी श्रद्धालुओं को रोका गया है और वहां आपदा राहत के सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं. सरकार ने फिलहाल बिगड़े मौसम को देखते हुए तीर्थ यात्रियों से जो जहां है वहीं रुकने को कहा है.

आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने मौसम को लेकर कहा कि रुद्रप्रयाग में हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात केदारनाथ में फिलहाल 10,000 से 12,000 श्रद्धालु ठहरे हुए हैं. बारिश के कारण गौरीकुंड, सोनप्रयाग और फाटा में 10,000 से 20,000 तीर्थयात्री रोके गए हैं. जो जहां पर है उससे वहीं पर रुकने को कहा गया है, क्योंकि मौसम को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था.

Uttarakhand | 10,000 to 20,000 pilgrims stopped in Gaurikund, Sonprayag & Phata due to rainfall. We’ve made all security arrangements. NDRF, SDRF deployed. 10,000 to 12,000 devotees are staying in Kedarnath at present: Nandan Singh Rajwar, Disaster Management Officer, Rudraprayag pic.twitter.com/6NqpPVFwYw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022