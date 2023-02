सिर्फ 30 मिनट में ड्रोन से टिहरी गढ़वाल हॉस्पिटल में पहुंची TB रोधी दवा, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने शेयर की VIDEO

नई दिल्ली: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में गुरुवार को एम्स ऋषिकेश से करीब दो किलोग्राम टीबी रोधी दवा पहुंचाई गई. यह दवा चिकित्सा आपूर्ति के वितरण में ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए परीक्षण के तौर पर भेजी गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल से आपूर्ति का समय दो घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह गया है।

उन्होंने कहा, ‘ड्रोन के उपयोग से स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति में क्रांति! एम्स हेलीपैड से जिला अस्पताल टिहरी गढ़वाल तक टीबी रोधी दवाओं के परिवहन के लिए एम्स ऋषिकेश में ड्रोन-आधारित सफल परीक्षण किया गया। लगभग 40 किलोमीटर की हवाई दूरी को 30 मिनट के भीतर तय किया गया, जो पर्वतीय क्षेत्र तक आसानी से पहुंचा।’ स्वास्थ्यमंत्री ने कहा कि देश भर में ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति देने के कई परीक्षण चल रहे हैं. फिलहाल देश में मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में टेक्नोलॉजी के प्रयोग का सीमित प्रमाण उपलब्ध हैं लेकिन ड्रोन के प्रयोग और उसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जा रहा है.

Revolutionizing Healthcare Delivery Using Drones!

Successful drone-based trial conducted at @aiimsrishi for transporting anti-TB drugs from AIIMS Helipad to District Hospital Tehri Garhwal.

40 km aerial distance covered within 30 minutes, reaching hilly regions conveniently. pic.twitter.com/SW9gWBjBnt

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 16, 2023