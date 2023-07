पवन सिंह कुंवर, हल्द्वानी.उत्तराखंड में सरोवर नगरी नैनीताल (Nainital) को निहारने हर महीने लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं. यहां आकर वे रेंट पर बाइक और स्कूटी लेकर वादियों की सैर पर निकल जाते हैं. नैनीताल जाने हर सैलानी को कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से होकर गुजरना होता है. अगर आप यहां घूमने आ रहे हैं और हल्द्वानी से ही बाइक या स्कूटी (Bike and Scooty on Rent in Haldwani) से नैनीताल जाना चाहते हैं, तो अब आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है. दरअसल शहर में अब बाइक और स्कूटी रेंट पर उपलब्ध हैं. वहीं टैक्सी बाइक की सुविधा भी यहां शुरू हो गई है.

नैनीताल जिले की खूबसूरत जगहों से नजदीक बसे हल्द्वानी शहर में रेंट पर बाइक और स्कूटी का चलन तेजी से बढ़ रहा है. शहरकी वर्कशॉप लाइन और काठगोदाम में खोले गए सेंटर में बाइक टैक्सी की सेवा दी जा रही है.किराये पर दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने वाले राजेंद्र सिंह खत्री बताते हैं कि पर्यटन सीजन में बाइक टैक्सी का कारोबार तेज रहता है. पर्यटक जाम से बचने और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए बाइक पर घूमना पसंद करते हैं. दोपहिया अगर लेते हैं, तो कहीं भी रुकने और मनचाहे रूट पर जाने की सुविधा होती है.

पहाड़ों में कार के सफर में होती है उलझन

उन्होंने बताया कि कई लोगों को पहाड़ों में कार से जाने में उलझन होती है, उन्हें चक्कर आते हैं या उल्टी होती है, लेकिन टू-व्हीलर पर जाते हुए ऐसी कोई समस्या नहीं होती है. इस पर्यटन सीजन में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सैलानी उनके पास से अलग-अलग बाइक और स्कूटी लेकर नैनीताल व अन्य जगहों पर घूमने जा रहे हैं.

स्कूटी-बाइक का कितना है एक दिन का किराया?

राजेंद्र खत्री बताते हैं कि उनके पास कई कंपनियों की स्कूटी और बाइक हैं. स्कूटी के लिए आपको 700 रुपये प्रतिदिन का किराया, रॉयल एनफील्ड (बुलेट) के लिए 1200 रुपये और अन्य बाइक के लिए 1000 रुपये किराया देना होगा. वहीं वाहन किराये पर लेने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी और दो से तीन हजार रुपये तक सिक्योरिटी मनी ली जाती है.

Tags: Haldwani news, Local18, Uttarakhand news