ससुराल में कार से नीचे नहीं उतरी दुल्हन, मिन्नतें करता रहा दूल्हा; मायके लौटी और टूट गई शादी

हल्द्वानी. बड़े अरमान के साथ दूल्हा नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचा लेकिन खुशियों को किसी की नजर लग गई. दुल्हन ससुराल तो पहुंची लेकिन उसने कार से उतरने और गृह प्रवेश करने से साफ इनकार कर दिया. सभी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन दुल्हन नहीं मानी और मायके वापस लौट गई. मामला ऊधम सिंह नगर जिले के दोराहा चौकी क्षेत्र के रंपुरा शाकर गांव का है. यहां के एक युवक की शादी मुरादाबाद के मानपुर रहने वाली युवती से हुई थी. 26 नवंबर को बारात दुल्हन के घर पहुंची जहां हंसी-खुशी के साथ विधि-विधान से शादी की रस्में हुईं. दुल्हन की विदा कराकर दूल्हा अपने घर बाजपुर ले आया लेकिन तभी हंगामा हो गया.

दरअसल, ऊधम सिंह नगर जिले की तहसील बाजपुर के रंपुरा शाकर गांव में एक युवक का निकाह 26 नवंबर को मुरादाबाद के मानपुर में रहने वाली लड़की से हुई. शादी कुछ माह पहले तय हुई थी. बीते रविवार को बाजपुर से बारात मुरादाबाद गई. रिश्तेदारों की मौजूदगी में गाजे-बाजे के साथ निकाह हुआ. शादी में गए बारातियों ने खूब जश्न मनाया. निकाह की रस्में पूरी करने के बाद देर रात बारात बाजपुर लौट गई लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद दुल्हन ने कार से उतरने से इनकार (Newly Wed bride refuses to live in In laws with Groom) कर दिया. ससुरालवालों ने दुल्हन को मनाने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी.

हालात ऐसे रहे कि दूल्हे ने दुल्हन के परिजनों को भी बुला लिया. उन्होंने भी खूब समझाया लेकिन दुल्हन कार से उतरने के तैयार नहीं थी. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा तो मामला बाजपुर कोतवाली पहुंच गया. पुलिस के दखल के बाद भी मामला नहीं सुलझा. दुल्हन का आरोप था कि जिस युवक से उसका निकाह कराया गया था, वह यह युवक नहीं है.

दुल्हन ने कहा, ‘जो दूल्हा बना उसके साथ खड़ा है, उसके साथ मेरा निकाह नहीं कराया गया.’ घरवालों के काफी समझाने के बाद भी दुल्हन अपने आरोप पर अड़ी रही. अंत में परिजनों संग मायके लौट गई. दोराहा चौकी इंचार्ज देवेंद्र राजपूत के मुताबिक दुल्हन अपने घर जाने की जिद पर अड़ी थी. देर रात वह अपने परिजनों संग मायके लौट गई. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

