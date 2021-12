कुमाऊं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसभा को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो कई पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. और ये इतनी आत्मीयता से आपने जो उत्तराखंडी टोपी मुझे पहनाई है, वो उसे पहनकर मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है. अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार और उसकी नीतियों पर जबर्दस्त हमला किया. उन्होंने कहा कि ऐसा गुनाह और पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? कोई देश सोच नहीं सकता है कि 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर-उधर लटकती रहे. मेरा 7 साल का अनुभव है कि ऐसी फाइलों को ढूंढ़ कर काम किया जाना चाहिए. मैं इसको ठीक करूंगा और आप उनको ठीक करिये – ठीक है?

पीएम ने कहा कि उत्तराखंड में टूरिज्म का विकास हो रहा है. पूरी दुनिया में योग की तरफ बढ़ रहा आकर्षण उत्तराखंड की तरफ ही खींच कर लाने वाला है. ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाएंगे. ये दशक उत्तारखंड का गौरवपूर्व दशक होने वाला है. उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती हैं. पीएम ने तंज करते हुए कहा कि यहां के लोगो ने दो धाराएं और देखी हैं. एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी है पहाड़ के विकास के लिए दिन–रात एक कर दो. पहली धारा वाले आपलोगों को विकास से वंचित रखने वाले हैं. हमेशा मेहनात से भागते रहे. सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सुविधा के अभाव में प्यारा उत्तराखंड छोड़कर कहीं और जाकर बसीं. आज उत्तराखंड में विकास कार्यों के ये शिलान्यास महज शिला पत्थर नहीं है, ये वे संकल्प शिलाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी.

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का दिया भाषण सुनें

