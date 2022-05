माता-पिता ने बेटे-बहू पर किया केस, कहा- या तो पोता दो या फिर पांच करोड़, जानें क्या है मामला...

हरिद्वार. उत्तराखंड में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां पर एक दंपती ने अपने बेटे और बहू पर केस कर दिया है. सुनने में ये आम खबर लगे लेकिन मामला थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है. दंपती ने अपने बेटे और बहू से पोते या पोती की मांग की है, ऐसा नहीं करने पर दोनों से ढाई-ढाई करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. हरिद्वार के कोर्ट में इस संबंध में मुकदमा दायर कर दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 17 मई को होनी है.

जानकारी के अनुसार मुकदमा करने वाले संजीव रंजन प्रसाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अधिकारी रह चुके हैं. सेवा निवृत्त होने के बाद वे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं. उन्होंने अपने बेटे की शादी 2016 में नोएडा की एक युवती से की थी. उनका बेटा पायलट है और बहू भी नौकरीपेशा है.

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.

They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn’t care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022