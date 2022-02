Uttarakhand Election: शिवराज सिंह का Viral Video, जब MP के CM ने बारात रुकवाकर दूल्हे से मांगा वोट

पुलकित शुक्ला

हरिद्वार. उत्तराखंड की चुनावी जंग में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है. हरिद्वार ज़िले के विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश के ​मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने राह चलते हुए लोगों से वोट तो मांगे ही, एक बारात में शरीक होकर दूल्हे राजा से भी भाजपा के लिए सिफारिश कर दी. हरिद्वार की सीटों पर 10 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए कूदे चौहान ने खास तौर से कांग्रेस को निशाने पर रखा और तुष्टिकरण से लेकर वंशवाद तक के आरोप लगाए. कहीं उन्होंने कांग्रेस को केकड़ा पार्टी कहा तो कहीं राहुल गांधी की तुलना कॉ​मेडियन कपिल शर्मा से की.

हरिद्वार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक सुरेश राठौर की विधानसभा ज्वालापुर में रोड शो किया. चौहान ने राठौर के पक्ष में आम रास्तों से गुज़रते हुए लोगों से वोट मांगे. इसी दौरान एक बारात मिलने पर चौहान प्रचार वाहन से उतरकर दूल्हे के पास पहुंचे और उसे फूलमाला पहनाते हुए भाजपा को वोट देने की अपील की. इस घटनाक्रम का एक रोचक वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने जारी किया. ज्वालापुर में मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि राहुल गांधी और केजरीवाल उत्तराखंड के लिए राहु केतु की तरह हैं, जो प्रदेश के विकास को ग्रहण लगा सकते हैं.

#WATCH Haridwar, Uttarakhand | Madhya Pradesh CM and BJP leader Shivraj Singh Chauhan while holding a door-to-door campaign in Jwalapur Assembly constituency met a groom and requested to vote for BJP pic.twitter.com/rdnlGCElHq

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022